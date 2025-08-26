TSE proclamará hoy resultados oficiales de las elecciones del 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que este martes, a las 10:00 de la mañana, realizará la proclamación oficial de los resultados de las elecciones generales desarrolladas el pasado 17 de agosto.

La sesión contará con la participación de los vocales del órgano electoral, representantes de partidos políticos, delegados de misiones de observación y medios de comunicación acreditados.

Con este acto, el TSE dará por concluido el proceso de cómputo y validación de votos, consolidando la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía boliviana. La proclamación oficial habilitará a las organizaciones políticas que obtuvieron representación a preparar la transición hacia la siguiente fase institucional.

Según los resultados preliminares la segunda vuelta es inminente, tras que los dos candidatos con mayor votación no lograron obtener más del 51% de votación como establece la normativa. El balotaje electoral se realizará el próximo 19 de octubre.

Mira la programación en Red Uno Play