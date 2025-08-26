TEMAS DE HOY:
Joven torturado madre muere atropellada Acribillados Santa Cruz

15ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE proclamará hoy resultados oficiales de las elecciones del 17 de agosto

Según los resultados preliminares la segunda vuelta es inminente, tras que los dos candidatos con mayor votación no lograron obtener más del 51% de votación como establece la normativa. 

Hans Franco

26/08/2025 9:48

Foto: TSE proclamará hoy resultados oficiales de las elecciones generales
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que este martes, a las 10:00 de la mañana, realizará la proclamación oficial de los resultados de las elecciones generales desarrolladas el pasado 17 de agosto.

La sesión contará con la participación de los vocales del órgano electoral, representantes de partidos políticos, delegados de misiones de observación y medios de comunicación acreditados.

Con este acto, el TSE dará por concluido el proceso de cómputo y validación de votos, consolidando la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía boliviana. La proclamación oficial habilitará a las organizaciones políticas que obtuvieron representación a preparar la transición hacia la siguiente fase institucional.

Según los resultados preliminares la segunda vuelta es inminente, tras que los dos candidatos con mayor votación no lograron obtener más del 51% de votación como establece la normativa. El balotaje electoral se realizará el próximo 19 de octubre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD