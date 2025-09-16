TEMAS DE HOY:
accidentes de tránsito El Alto ambulancia

33ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

José Ormachea rechaza acusación de fraude del PDC y acusa a Evo Morales de influir en Edman Lara

El senador electo por Libre calificó de infundadas las declaraciones del candidato del PDC y aseguró que su partido se prepara para cuidar el voto en la segunda vuelta.

Hans Franco

16/09/2025 17:32

Foto: Ormachea rechaza acusaciones de fraude del PDC y responsabiliza a Evo (Red Uno)
La Paz

Escuchar esta nota

El senador electo por la alianza Libre, José Ormachea, respondió este martes a las declaraciones del candidato vicepresidencial del PDC, Edman Lara, quien afirmó que si Libre gana las elecciones será por la vía del fraude.

Ormachea calificó de infundadas las acusaciones y apuntó al expresidente Evo Morales como supuesto influenciador de Lara.

“Evo y Paz han sido socios desde 2016, desde el referéndum del 21F. Son compadres desde hace más de una década y, si hay alguna comunicación real, es entre ellos. Así que, si alguien aprendió sobre procesos fraudulentos, fue por ese vínculo. Entonces, ¿de qué está acusando a Tuto Quiroga? No tiene sentido ni lógica. Su propio socio fue quien perpetró el fraude de 2019”, manifestó.

 

 

El legislador también sostuvo que “ellos saben hacer fraude y nosotros sabemos hacer control electoral”, en alusión al despliegue de veedores y estrategias de control que, según dijo, Libre aplicará en la segunda vuelta.

Según Ormachea, las advertencias de fraude por parte del PDC reflejan temor a un mal desempeño electoral, que atribuyó a la ausencia de un programa de gobierno serio y viable.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD