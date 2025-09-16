José Ormachea rechaza acusación de fraude del PDC y acusa a Evo Morales de influir en Edman Lara

El senador electo por Libre calificó de infundadas las declaraciones del candidato del PDC y aseguró que su partido se prepara para cuidar el voto en la segunda vuelta.
El senador electo por la alianza Libre, José Ormachea, respondió este martes a las declaraciones del candidato vicepresidencial del PDC, Edman Lara, quien afirmó que si Libre gana las elecciones será por la vía del fraude.
Ormachea calificó de infundadas las acusaciones y apuntó al expresidente Evo Morales como supuesto influenciador de Lara.
El legislador también sostuvo que “ellos saben hacer fraude y nosotros sabemos hacer control electoral”, en alusión al despliegue de veedores y estrategias de control que, según dijo, Libre aplicará en la segunda vuelta.
Según Ormachea, las advertencias de fraude por parte del PDC reflejan temor a un mal desempeño electoral, que atribuyó a la ausencia de un programa de gobierno serio y viable.
