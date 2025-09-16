Tuto Quiroga: “Edman Lara no deja de insultar y Rodrigo no puede detenerlo”

El candidato presidencial por Alianza Libre, Jorge 'Tuto' Quiroga, denunció que continúan los insultos del postulante a la vicepresidencia del PDC, Edman Lara, pese al acuerdo impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para frenar la guerra sucia en la campaña electoral de la segunda vuelta.

En una entrevista en el programa Uno Decide, Quiroga acusó a Rodrigo Paz, de no poder controlar a su compañero de fórmula.

“Rodrigo Paz, quien tuvo palabras de altura en la reunión del TSE, le tiene miedo a su vicepresidente, es su rehén y no puede detenerlo. Este hombre sigue insultando y, más bien, lo arrastra, porque en Cochabamba Rodrigo Paz llegó a decir que yo era peor que Evo Morales”, indicó Tuto Quiroga.

Pidió al TSE aplicar sanciones contra el PDC, ya que Lara no firmó el acuerdo y persiste con los agravios.

“Ya le demostramos y le pasamos el video (…) Lara insulta, difama y miente todo el tiempo y lo saben y ni siquiera hay tarjeta amarilla”, cuestionó.

Además, criticó que el aspirante vicepresidencial retome un discurso “separatista y divisionista” vinculado a la Media Luna, similar al utilizado en su momento por figuras como Juan Ramón Quintana y Evo Morales.

