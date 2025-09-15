Tuto Quiroga desafía a Rodrigo Paz a debatir sobre Evo y corrupción

El candidato presidencial por la Alianza Libre, Jorge 'Tuto' Quiroga, lanzó este lunes un reto público a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), para realizar un debate político antes del 12 de octubre, fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para un foro enfocado en temas económicos.

Quiroga planteó que el encuentro previo debería centrarse en temas políticos, en particular sobre los supuestos vínculos del PDC con Evo Morales y las acusaciones de corrupción que han surgido durante la campaña electoral.

“No esperemos al 12 de octubre que es un debate económico. Vamos a debatir ya. ¿Qué relación tiene él o no y por qué profesa esta admiración por Evo Morales?”, declaró en conferencia de prensa desde Cochabamba.

Como gesto de apertura, Quiroga ofreció que el debate se realice en Tarija, tierra natal de Rodrigo Paz.

“Para que se sienta cómodo el candidato Paz, le ofrezco que ese debate lo hagamos en el lado que él escoja del río Guadalquivir”, dijo.

