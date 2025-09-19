Alianza Libre reafirma que su binomio asistirá a los debates del TSE y donde los convoquen

La Alianza Libre confirmó la participación de su binomio presidencial, Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, en los debates organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), reafirmando su compromiso con la democracia y el intercambio de ideas.

El anuncio fue realizado por el diputado electo Rafael López, quien sostuvo que tanto Quiroga como Velasco acudirán a los espacios convocados, al considerarlos fundamentales para presentar propuestas claras a la población boliviana.

“Sí, ellos van a participar. Alianza Libre, con nuestro candidato y futuro presidente Tuto Quiroga y nuestro vicepresidente JP Velasco, son personas muy democráticas, respetuosas de toda convocatoria”, afirmó López.

El legislador cuestionó la decisión del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de asistir únicamente a los debates del TSE y no a otros foros de discusión.

“La población está cansada de la guerra sucia, de los insultos y los ataques. Lo que quiere ahora son propuestas claras”, sostuvo.

López aseguró además que su binomio está mejor preparado que sus contrincantes.

“Si es un debate presidencial, Tuto Quiroga está muy, pero muy abismalmente mejor preparado que Rodrigo Paz. Y en los debates vicepresidenciales, JP Velasco también está mucho mejor preparado que Edman Lara”, enfatizó.

El diputado subrayó que las propuestas de Alianza Libre estarán enfocadas en recuperar la economía, mejorar la salud y la educación, reforzar la seguridad ciudadana, además de atender problemáticas sectoriales como el agro y los asentamientos.

