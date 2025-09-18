PDC confirma asistencia al debate oficial del TSE rumbo a la segunda vuelta

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó que sus candidatos, Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara Montaño, participarán en el debate presidencial oficial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de la segunda vuelta de las elecciones nacionales 2025.

A través de un comunicado, el PDC informó que no podrá asistir a todos los foros ni encuentros académicos a los que fue invitado. La decisión responde a motivos logísticos y a la prioridad de mantener contacto directo con las bases sociales en todo el país.

“Exceptuando los que ya fueron programados por el Tribunal Supremo Electoral para la segunda vuelta, siendo respetuosos de la institucionalidad democrática”, señala el documento.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates de cara a la segunda vuelta electoral ya tienen fecha y sede: el 5 de octubre en Santa Cruz se desarrollará el encuentro entre los candidatos a la Vicepresidencia, mientras que el 12 de octubre en La Paz será el turno de los postulantes a la Presidencia.

Agenda territorial y diálogo con sectores

El partido remarcó que su campaña se basa en una agenda de diálogo directo con sectores sociales, sindicales, campesinos, indígenas, académicos y jóvenes, con el objetivo de recoger propuestas ciudadanas y construir un programa más representativo.

La organización agradeció a las entidades que promueven espacios de deliberación y aclaró que su decisión no refleja desinterés en el debate democrático, sino el compromiso de cumplir una agenda nacional centrada en la construcción participativa y plural de un proyecto de país.

