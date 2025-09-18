TEMAS DE HOY:
Capturan a ladrones de celulares accidente en Santa Cruz Accidentes en Cochabamba

25ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Cuándo se realizarán los debates de la segunda vuelta y qué temas se abordarán?

Los encuentros se emitirán en señal abierta y horario estelar a través de Red Uno y Unitel, en alianza con el TSE.

Naira Menacho

17/09/2025 23:44

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates de cara a la segunda vuelta electoral ya tienen fecha y sede: el 5 de octubre en Santa Cruz se desarrollará el encuentro entre los candidatos a la Vicepresidencia, mientras que el 12 de octubre en La Paz será el turno de los postulantes a la Presidencia.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que los ejes temáticos estarán relacionados con las funciones de cada cargo.

“En el caso de los vicepresidenciables, se abordará la aprobación de proyectos de ley y la gobernabilidad en una Asamblea representada por varias fuerzas políticas. Para los presidenciales, se hablará de propuestas en temas económicos, salud, educación, seguridad, combustibles, entre otros”, detalló.

 

 

Ávila indicó que, durante la firma del “Acuerdo por la Democracia”, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través de su candidato a la presidencia y su delegado, aseguró la participación en los debates.

“Ellos conocen las fechas y se comprometieron a asistir, tanto candidatos a presidentes como vicepresidentes”, remarcó el vocal, quien pidió a todos los postulantes cumplir con ese compromiso.

 

Ambos debates serán transmitidos en horario estelar y en señal abierta por Red Uno y Unitel, en alianza con el TSE.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD