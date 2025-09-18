¿Cuándo se realizarán los debates de la segunda vuelta y qué temas se abordarán?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates de cara a la segunda vuelta electoral ya tienen fecha y sede: el 5 de octubre en Santa Cruz se desarrollará el encuentro entre los candidatos a la Vicepresidencia, mientras que el 12 de octubre en La Paz será el turno de los postulantes a la Presidencia.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que los ejes temáticos estarán relacionados con las funciones de cada cargo.

“En el caso de los vicepresidenciables, se abordará la aprobación de proyectos de ley y la gobernabilidad en una Asamblea representada por varias fuerzas políticas. Para los presidenciales, se hablará de propuestas en temas económicos, salud, educación, seguridad, combustibles, entre otros”, detalló.

Ávila indicó que, durante la firma del “Acuerdo por la Democracia”, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través de su candidato a la presidencia y su delegado, aseguró la participación en los debates.

“Ellos conocen las fechas y se comprometieron a asistir, tanto candidatos a presidentes como vicepresidentes”, remarcó el vocal, quien pidió a todos los postulantes cumplir con ese compromiso.

Ambos debates serán transmitidos en horario estelar y en señal abierta por Red Uno y Unitel, en alianza con el TSE.

