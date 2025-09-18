Red Uno, en alianza con Unitel, transmitirán debates de segunda vuelta en octubre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles las fechas y sedes de los debates de segunda vuelta electoral. El domingo 5 de octubre en Santa Cruz se desarrollará el encuentro entre los candidatos a la Vicepresidencia, mientras que el domingo 12 de octubre en La Paz será el turno de los postulantes a la Presidencia.

Ambos debates serán transmitidos en señal abierta por Red Uno y Unitel, en alianza con el TSE.

“El debate vicepresidencial se va a realizar en Santa Cruz el 5 de octubre y el presidencial en La Paz el 12 de octubre. Uno de los canales que va a transmitir este evento va a ser la Red Uno”, detalló el vocal Gustavo Ávila.

Ávila precisó que los debates se llevarán a cabo en horario estelar, aunque la hora exacta aún no fue definida. El formato mantendrá la misma estructura aplicada en anteriores procesos y contará con la participación de la Asociación Nacional de Periodistas, encargada de la recepción de preguntas.

