Ávila: debates incluirán preguntas directas y rondas de réplica entre candidatos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates oficiales rumbo a la segunda vuelta electoral estarán organizados en dos fases diferenciadas: una para los candidatos a la Vicepresidencia y otra para los postulantes a la Presidencia.

El vocal Gustavo Ávila precisó que el primer encuentro estará enfocado en las atribuciones del vicepresidente, especialmente en su rol de conducción del Órgano Legislativo.

“Va a ser una ronda de preguntas de acuerdo a las funciones y propuestas que tengan cada uno de estos dos cargos, vicepresidente y presidente, y también habrá una ronda de preguntas entre los candidatos con réplica y dúplica”, señaló Ávila.

En el caso del debate presidencial, la agenda será más amplia.

“El segundo debate ya va a ser mucho más amplio porque las facultades del presidente así lo ameritan. Obviamente se tocarán temas de propuestas económicas, salud, educación, combustible”, agregó la autoridad electoral.

