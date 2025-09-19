TEMAS DE HOY:
Ávila: debates incluirán preguntas directas y rondas de réplica entre candidatos

El vocal Gustavo Ávila explicó que el primer debate se centrará en las funciones legislativas del vicepresidente, mientras que el segundo abarcará las propuestas presidenciales en economía, salud, educación y otros temas.

Hans Franco

18/09/2025 20:42

Foto: TSE perfila debates con énfasis en propuestas y funciones
La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates oficiales rumbo a la segunda vuelta electoral estarán organizados en dos fases diferenciadas: una para los candidatos a la Vicepresidencia y otra para los postulantes a la Presidencia.

El vocal Gustavo Ávila precisó que el primer encuentro estará enfocado en las atribuciones del vicepresidente, especialmente en su rol de conducción del Órgano Legislativo.

“Va a ser una ronda de preguntas de acuerdo a las funciones y propuestas que tengan cada uno de estos dos cargos, vicepresidente y presidente, y también habrá una ronda de preguntas entre los candidatos con réplica y dúplica”, señaló Ávila.

 

En el caso del debate presidencial, la agenda será más amplia.

“El segundo debate ya va a ser mucho más amplio porque las facultades del presidente así lo ameritan. Obviamente se tocarán temas de propuestas económicas, salud, educación, combustible”, agregó la autoridad electoral.

