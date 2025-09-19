Ávila: debates incluirán preguntas directas y rondas de réplica entre candidatos

El vocal Gustavo Ávila explicó que el primer debate se centrará en las funciones legislativas del vicepresidente, mientras que el segundo abarcará las propuestas presidenciales en economía, salud, educación y otros temas.
18/09/2025 20:42
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los debates oficiales rumbo a la segunda vuelta electoral estarán organizados en dos fases diferenciadas: una para los candidatos a la Vicepresidencia y otra para los postulantes a la Presidencia.
El vocal Gustavo Ávila precisó que el primer encuentro estará enfocado en las atribuciones del vicepresidente, especialmente en su rol de conducción del Órgano Legislativo.
En el caso del debate presidencial, la agenda será más amplia.
