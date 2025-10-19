TEMAS DE HOY:
Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí inician el conteo de votos tras cerrar las mesas de sufragio

En algunos recintos, la votación concluyó antes del horario previsto debido a que todos los electores habilitados emitieron su voto.

Charles Muñoz Flores

19/10/2025 17:20

Bolivia

Tras ocho horas de funcionamiento, las mesas de sufragio en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí cerraron oficialmente la jornada electoral y dieron inicio al conteo de votos de la histórica segunda vuelta que definirá autoridades departamentales y municipales en Bolivia.

Como establece la ley, las mesas abrieron a las 8:00 de la mañana y permanecieron habilitadas hasta pasadas las 16:00, cumpliendo con las ocho horas establecidas. En algunos recintos, la votación concluyó antes del horario previsto debido a que todos los electores habilitados emitieron su voto.

En Potosí, la mayoría de las mesas cerró puntualmente a las 16:00, iniciando el conteo de votos para los candidatos Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, protagonistas de una segunda vuelta considerada histórica por la ciudadanía y los analistas. El conteo está siendo realizado por los jurados electorales en presencia de delegados de partidos y observadores.

Concluido el conteo preliminar en cada recinto, las actas serán trasladadas al Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente, donde se llevará adelante el cómputo oficial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que los resultados preliminares comenzarán a difundirse a partir de las 20:00 horas.

