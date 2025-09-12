TSE inicia proceso de cancelación de la personería jurídica de UCS y MOP

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en sesión de Sala Plena, emitió la Providencia N° 0132/2025, mediante la cual dispuso el inicio del procedimiento de cancelación de la personería jurídica del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y de la agrupación ciudadana Movimiento de Organización Popular (MOP).

La medida responde a lo establecido en el artículo 61 de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas y en el artículo 11 del Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, que faculta al TSE a iniciar procesos cuando se identifiquen causales específicas.

El documento señala que los delegados de ambas organizaciones políticas deberán presentar sus descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, asumiendo defensa frente a la causal prevista en el artículo 58 de la mencionada ley.

Asimismo, se dispuso que las notificaciones se realicen por medios electrónicos como correo o WhatsApp, para agilizar el procedimiento, habilitando también horarios extraordinarios para la recepción de documentos.

La providencia lleva la firma del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y de los vocales Francisco Vargas, Nancy Gutiérrez, Nelly Arista, Gustavo Ávila y Yajaira San Martín, con la aclaración de que el vocal Tahuichi Quispe no participó por encontrarse de vacaciones.

De acuerdo con los resultados oficiales proclamados por el TSE, de las elecciones del pasado 17 de agosto, la Alianza La Fuerza del Pueblo alcanzó el 1,67% de votación, cifra que no cumple con el mínimo de 3% para mantener la personería jurídica.

Mire el documento aprobado por la Sala Plena del TSE:

Mira la programación en Red Uno Play