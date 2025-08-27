Elecciones Generales: Este miércoles se lanzará la convocatoria para la segunda vuelta

En las próximas horas, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz lanzará la convocatoria oficial para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, prevista para el 19 de octubre, informó el vocal Saúl Paniagua en contacto con El Mañanero.

El anuncio llega un día después de que se presentaran los resultados oficiales de la primera vuelta, que no arrojó un ganador definitivo. “Más de siete millones de personas están convocadas para el próximo 19 de octubre”, señaló Paniagua, destacando la importancia de la participación ciudadana.

Entre los hitos del calendario electoral, el 3 de septiembre se definirá la franja de propaganda para los dos binomios en competencia, mientras que el 19 de septiembre se sortearán los jurados electorales. La campaña política podrá iniciar de inmediato, aunque la propaganda en medios de comunicación estará autorizada únicamente en los 30 días previos al balotaje.

Consultado sobre las diferencias con la primera vuelta, el vocal aclaró que no se habilitará un nuevo proceso de empadronamiento:

“No hay posibilidad de abrir el padrón. Son las personas ya habilitadas quienes deberán acudir a las urnas. Ojalá superemos el 70% de votos válidos. La participación es muy importante”, sostuvo.

En cuanto a los debates presidenciales, Paniagua adelantó que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral evaluará esta jornada las fechas, previendo uno o dos encuentros televisados entre los candidatos.

“Es un elemento clave para la democracia, porque permitirá a la ciudadanía comparar programas y votar de manera informada”, subrayó.

De esta forma, Bolivia entra en la recta decisiva de un proceso que definirá quién conducirá el país durante los próximos cinco años

