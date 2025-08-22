TEMAS DE HOY:
Tribunales departamentales entregan al TSE informes del conteo de votos

Este jueves dejaron sus informes los tribunales departamentales de Oruro, Chuquisaca y Tarija. Restarían los documentos de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Beni que lo realizarían en las próximas horas.

Hans Franco

22/08/2025 12:03

Foto: Tribunales departamentales entregan al TSE informes del conteo de voto (Red Uno)
La Paz

Los presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales de Santa Cruz, Pando y Potosí dejaron este viernes en oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los informes finales de conteo de votos departamental de las elecciones generales del 17 de agosto.

Este trámite administrativo es obligatorio dejarlo en físico para que la Sala Plena lo revise y anuncie los resultados oficiales de votación lo cual esta programado para el martes 26 de agosto.

Este jueves dejaron sus informes los tribunales departamentales de Oruro, Chuquisaca y Tarija. Restarían los documentos de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Beni que lo realizarían en las próximas horas.

El jueves por la noche concluyó el coteo de votos nacional consolidando que el 19 de octubre habrá una segunda vuelta entre las organizaciones políticas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y Libre de Jorge Quiroga.    

