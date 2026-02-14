La Policía Antinarcóticos ha descubierto una innovadora estrategia de tráfico en el Aeropuerto Viru Viru que utiliza artículos de aseo personal para ocultar sustancias ilícitas. Esta nueva modalidad se basa en mimetizar droga líquida dentro de envases comerciales que conservan sus empaques y bandas de seguridad originales para evadir sospechas.

El hallazgo se produjo tras la alerta de un can adiestrado que detectó anomalías en dos maletas negras pertenecientes a un boliviano de 53 años con destino a Madrid.

Según el informe oficial: “Se procede a realizar la inspección de 2 maletas en la cual se encuentran 12 frascos de perfumes, cremas de afeitar y botellas de alcohol con la banda de seguridad respectiva, identificando en el interior una sustancia con olor a cocaína”.

Tras realizar las pruebas de campo químicas, los peritos confirmaron que el contenido de los frascos dio resultado positivo para cocaína en estado líquido viscoso. El operativo concluyó con la aprehensión inmediata del pasajero, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su procesamiento.

