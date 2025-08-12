A más de un mes del brutal asesinato del bioquímico Jairo Retamozo, la Policía y la Fiscalía realizaron este martes una inspección ocular en el departamento donde convivía con su expareja y principal acusada, Luz, en un edificio de la zona norte de la ciudad de Cochabamba.

En el operativo, que incluyó el desprecintado del inmueble, participaron abogados de la víctima y de la acusada, con el objetivo de hallar nuevos elementos que fortalezcan la investigación.

El crimen ocurrió la noche del 20 de junio, cuando Jairo fue atacado con múltiples puñaladas, presuntamente por Luz T.Q., quien, pese a estar separada sentimentalmente, seguía viviendo con él. Desde entonces, la joven cumple detención preventiva en la cárcel de San Sebastián Mujeres, señalada como la única sospechosa del homicidio.

Las autoridades esperan que esta diligencia aporte pruebas clave para esclarecer el hecho y definir responsabilidades en un caso que ha causado gran conmoción en la ciudad.

