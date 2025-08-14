A pocos días de las elecciones, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz salió a aclarar una de las dudas más recurrentes en la ciudadanía: ¿los votos blancos y nulos benefician a algún candidato? La respuesta es contundente: no suman a ningún postulante y su función es únicamente estadística.

José Miguel Callejas, vicepresidente del TED cruceño, explicó que la Ley 026 establece tres tipos de votos:

- Votos nulos: boletas mal marcadas, rotas o con intenciones poco claras.

- Votos blancos: papeletas sin ninguna marca.

- Votos válidos: aquellos marcados correctamente por un candidato o candidata, tanto en la parte superior (Presidencia) como inferior (Diputaciones).

“El blanco y el nulo no deciden autoridades. Solo se contabilizan para que las actas cuadren con el total de electores que votaron”, recalcó Callejas.

Elecciones: Desmienten mito sobre votos blancos y nulos y aclaran cómo se contabilizan. Foto: Captura de pantalla

Para ilustrar, el TED mostró un ejemplo: en una mesa con 100 votantes, 60 votos fueron válidos, 25 blancos y 15 nulos. El ganador se define únicamente entre esos 60 votos válidos, que pasan a ser el 100% de la base de cálculo. Los blancos y nulos no “suben” el porcentaje de ningún candidato, como circula en redes sociales.

Callejas también recordó que el elector puede ejercer el voto cruzado (elegir presidente de un partido y diputados de otro) y que incluso es válido votar en blanco en una franja y marcar otra.

Finalmente, el TED informó sobre cambios en algunos recintos electorales en Santa Cruz, tanto en la capital como en provincias, debido a refacciones, demoliciones o problemas de infraestructura. La lista completa puede consultarse en la página oficial www.oep.bo y en carteles instalados en cada recinto.

“Lo importante es que el ciudadano conozca cómo expresar correctamente su voluntad en las urnas y no se deje llevar por mitos que confunden”, concluyó el vicepresidente del TED.

