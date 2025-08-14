VIDEO: ¡Por defender a su perro! Un joven de 19 años fue asesinado de una puñalada

La mañana del pasado lunes 11 de agosto se tiñó de dolor en el barrio Villa Paula (Colombia), cuando Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, perdió la vida en un brutal ataque que sacudió a toda la comunidad. Lo que inicialmente se informó como un crimen motivado por la negativa de Esteban a dar limosna, hoy tiene una versión más conmovedora y trágica, el joven murió al defender a su perro de la agresión de su atacante.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a.m., cuando Esteban salió de su casa para pasear a su mascota y cumplir un encargo para su madre en una veterinaria cercana. Según su hermana, Viviana Yepes, el agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años y en situación de calle, le propinó una patada al perro.

"Le puso una patada al perrito y mi hermano, pues como que le dijo algo, como que no le pegara o algo, y mi hermano se siguió. Y el indigente esperó como que mi hermano avanzara unos pasos y lo atacó por detrás con el arma", relató Viviana en entrevista con Mi Oriente.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el instante exacto en que Cadavid se aproxima por la espalda y le asesta una puñalada fatal en el cuello, lesionando la yugular y causando la muerte inmediata de Esteban.

Un joven tranquilo, defensor de los animales

La familia describe a Esteban como un joven responsable, estudioso y amante de los animales. Había culminado sus estudios secundarios en 2024 y asistía a clases de inglés con la meta de costearse una carrera en Administración de Empresas. Su padre, Sergio Yepes, lo recuerda así:

"Ya estaba presentando hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poder ayudarse con sus estudios. No tenía vicios, era un joven tranquilo y responsable".

El comportamiento hostil de Cadavid no era desconocido en la comunidad. Horas después del crimen, se viralizaron mensajes de WhatsApp entre vecinos que alertaban sobre sus agresiones recurrentes, especialmente hacia mujeres que se negaban a darle dinero.

"Este señor pide plata y les ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero", se lee en uno de los chats compartidos por El Itagüiseño. Sergio Yepes también confirmó que reconocía al agresor de encuentros previos en el Parque de Envigado: "Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva".

William Cadavid fue capturado poco después del homicidio gracias a la coordinación de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Itagüí. Enfrenta cargos por homicidio agravado, mientras las autoridades evalúan su estado mental para determinar si será enviado a prisión o a un centro psiquiátrico.

La familia, devastada, recibió la visita del alcalde Diego León Torres, quien ofreció apoyo institucional. Sin embargo, el dolor no cede, y la exigencia de justicia es clara: "Tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí sí se pongan las pilas y se tenga que viralizar una muerte... Eso no nos los va a devolver," expresó Viviana.

Su historia, marcada por la valentía de proteger a su mascota y la brutalidad de un ataque injustificado, quedará como un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad en la comunidad.

Imágenes sensibles:

