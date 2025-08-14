La Policía Nacional de Colombia capturó en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, a un hombre de 25 años señalado como el presunto responsable de un brutal ataque físico, sexual y psicológico contra una joven en Buenaventura.

Según el reporte oficial, el sujeto habría llevado a la víctima hasta un hotel, donde por varias horas la sometió a agresiones extremas. La joven logró escapar y denunciar los hechos, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación urgente.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el horror: en las imágenes, que se difundieron masivamente en redes sociales, se observa a la mujer descendiendo desnuda por unas escaleras mientras es perseguida por el hombre, también sin ropa, quien la derriba y posteriormente la somete violentamente, sujetándola del cabello y levantándola a la fuerza. La crudeza de las imágenes ha generado una ola de indignación y rechazo en todo el país.

VIDEO: ¡La lanzó por las escaleras! Imágenes muestran como una mujer es agredida por un hombre. Foto: RR.SS.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, confirmó que se activó todo el equipo investigativo y de atención a la víctima. También desmintió la circulación de un panfleto que ofrecía una supuesta recompensa por información sobre el agresor, advirtiendo que dicho documento es falso.

En el centro médico donde fue atendida, se activó el código fucsia, protocolo especial para víctimas de violencia sexual. Allí se realizaron exámenes médicos y recolección de pruebas para la Fiscalía. Los análisis confirmaron la agresión, y el testimonio de la joven, junto con el de su pareja y un amigo identificado como Jorge Marín, forman parte del expediente.

Sin embargo, la víctima denunció la lentitud del proceso judicial, afirmando que, pese a haber pasado más de un mes desde la denuncia, no ha visto avances significativos. Por ello, decidió contar su historia públicamente para alertar sobre la posible existencia de más víctimas en el mismo entorno social del agresor.

Jorge Marín aseguró haber recibido mensajes de otras personas que afirman haber sufrido situaciones similares, lo que refuerza las sospechas de que este no sería un hecho aislado.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia de género a la Línea Púrpura 155, recordando que la justicia por mano propia no es el camino, pero que el silencio sí perpetúa la impunidad.

Imágenes sensibles:

