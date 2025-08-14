TEMAS DE HOY:
Policial

¡Cayó del décimo piso! Esto se sabe del fatal hecho registrado en El Prado de Cochabamba

La víctima ingresó sin registrarse al hotel, todo fue revisado por cámaras de seguridad.

Ligia Portillo

14/08/2025 9:56

¡Cayó del décimo piso! Esto se sabe del fatal hecho registrado en El Prado de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un inquietante hecho ocurrido en un céntrico hotel, donde un hombre cayó desde el décimo piso y perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades buscan con urgencia a sus familiares.

Según el reporte policial, el individuo —de entre 30 y 35 años— ingresó al hotel sin registrarse y no era parte del personal. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando por la puerta principal, dirigiéndose al ascensor y subiendo hasta el décimo piso.

¡Cayó del décimo piso! Esto se sabe del fatal hecho registrado en El Prado de Cochabamba. Foto: Red Uno

Una vez allí, abrió una ventana, salió al alero del edificio y caminó sobre la calamina, para luego precipitarse al vacío, impactando contra el tragaluz de la cocina en la planta baja.

El director de la FELCC, Cnl. Vanderley Flores, explicó: “No está identificado hasta el momento. Pedimos a los familiares que tengan personas desaparecidas que se acerquen al Instituto de Investigaciones Forenses para el reconocimiento. Necesitamos llegar a la verdad histórica de los hechos”.

Las causas del hecho son materia de investigación y ninguna hipótesis está descartada, el caso está tipificado como homicidio - suicidio.

 

