La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un inquietante hecho ocurrido en un céntrico hotel, donde un hombre cayó desde el décimo piso y perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades buscan con urgencia a sus familiares.

Según el reporte policial, el individuo —de entre 30 y 35 años— ingresó al hotel sin registrarse y no era parte del personal. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando por la puerta principal, dirigiéndose al ascensor y subiendo hasta el décimo piso.

¡Cayó del décimo piso! Esto se sabe del fatal hecho registrado en El Prado de Cochabamba. Foto: Red Uno

Una vez allí, abrió una ventana, salió al alero del edificio y caminó sobre la calamina, para luego precipitarse al vacío, impactando contra el tragaluz de la cocina en la planta baja.

El director de la FELCC, Cnl. Vanderley Flores, explicó: “No está identificado hasta el momento. Pedimos a los familiares que tengan personas desaparecidas que se acerquen al Instituto de Investigaciones Forenses para el reconocimiento. Necesitamos llegar a la verdad histórica de los hechos”.

Las causas del hecho son materia de investigación y ninguna hipótesis está descartada, el caso está tipificado como homicidio - suicidio.

Mira la programación en Red Uno Play