Policial

¡Se siente culpable! El relato de una de las hermanas embestidas por un trufi en Cochabamba

La hermana de Melody, quien también fue atropellada, se siente culpable por llevarla a la tienda.

Ligia Portillo

14/08/2025 11:22

¡Se siente culpable! Hermana de Melody llora porque su hermanita fue atropellada. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Brittany y Melody, son dos hermanitas que el pasado 8 de agosto fueron atropelladas mientras cruzaban la avenida Guayacán, en la zona Siglo XX, zona sur de Cochabamba. Brittany, de 13 años, y Melody, de apenas 3, sufrieron un accidente que cambió para siempre la vida de su familia. El responsable, un chofer del Trufi 110 que las embistió en el lugar.

Transeúntes acudieron de inmediato para ayudarlas, pero las heridas de ambas eran graves. Brittany logró salir del hospital y se encuentra bajo observación en su hogar, mientras que la pequeña Melody continúa internada, con ambas piernas fracturadas, ya ha sido intervenida quirúrgicamente dos veces, y mañana enfrentará una nueva operación crucial para salvar su pie, afectado por una infección que amenaza con necrosar la piel.

La familia Condori Rojas, de escasos recursos y con cinco hijos a cargo, vive horas de angustia. Daniel, el padre, trabaja como mecánico ganando solo lo justo para mantener a su familia, mientras Erika, la madre, no cuenta con ingresos propios. Los gastos médicos se acumulan, solo para la operación de Melody se necesitan 4.700 bolivianos, sin contar el alquiler diario del equipo especializado.

¡Se siente culpable! Hermana de Melody llora porque su hermanita fue atropellada. Foto: Red Uno

“Todo lo que teníamos lo hemos gastado con las niñas. Ahora no sabemos a quién más acudir. Necesitamos ayuda inmediata para que Melody pueda seguir con sus cirugías”, relata Erika con la voz quebrada. Daniel, mientras tanto, recorre la ciudad buscando recursos, dejando a sus otros hijos al cuidado de familiares. “Si yo caigo, mi familia cae”, confiesa con determinación, mientras se aferra a la esperanza de salvar a su pequeña.

Brittany, la hermana mayor, vive un trauma silencioso, se siente culpable por llevar a Melody al momento del accidente y enfrenta el dolor de ver a su hermanita en riesgo. A pesar de su corta edad, intenta mantenerse fuerte para su familia, aferrándose a pequeños gestos de esperanza.

La solidaridad no se hizo esperar. Tras la cobertura mediática, autoridades municipales entregaron 5.000 bolivianos a la familia para costear parte del tratamiento de Melody. Además, la alcaldía ofreció a Erika un trabajo que le permitirá generar ingresos extras y contribuir al sostenimiento de sus cinco hijos.

Mientras Melody continúa en el hospital, la comunidad de Cochabamba y las autoridades muestran que la solidaridad puede ser un alivio en medio del dolor.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse a los números de contacto que se han habilitado: 797 33585 – 655 18574, asegurando que cada aporte sea vital para la recuperación de Melody y el bienestar de sus hermanos.

 

