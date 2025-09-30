“Le destrozó la pata”: Hombre disparó e hirió a un caballo que ingresó a su propiedad en Montero

Un caballo resultó herido de bala en la pata izquierda después de que un hombre disparara contra él en un arranque de rabia. El hecho ocurrió en el municipio de Montero, en Santa Cruz, cuando el animal recién comprado se escapó y entró a la propiedad del acusado.

La hija del propietario relató que el hombre incluso apuntó contra su familia antes de disparar al caballo.

“Él le apuntó primero a mi papá y luego a mí, pero al final le dio al caballo y ahora tiene la pierna destrozada”, contó.

El dueño del animal, Óscar Hugo Montesinos, explicó que, tras descargar a los caballos recién comprados, uno de ellos se perdió por unos minutos y terminó en una propiedad privada.

“En el transcurso de 15 minutos se me desaparecieron y uno entró a la propiedad llamada ‘Cañaveral’ y cuando los enlazamos al caballo, nos estábamos saliendo por la orilla de alambrado y cuando salimos a la calle el dueño de la propiedad y disparó directo a la pata de la yegua y la fracturó por completo”, aseguró Montesinos.

El propietario informó que ya sentaron la denuncia formal ante la Felcc de Montero por el delito de maltrato animal y pidió que se haga justicia, puesto que el presunto agresor aún se encuentra libre.

