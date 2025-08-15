Estas son las prohibiciones que rigen desde hoy por las elecciones en Bolivia

Las elecciones presidenciales se efectuarán este domingo 17 de agosto, pero a partir de las 00:00 horas de este viernes rigen algunas de las prohibiciones que tiene que ser de conocimiento de la población.

Prohibiciones vigentes para la población

Queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas.

Queda prohibido portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas.

Queda prohibido realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo.

Queda prohibido el traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte.

Queda prohibido la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban la autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral Departamental. (Quedan exentos de esta prohibición los vehículos de la Policía y de las Fuerzas Armadas).

Los conductores que incumplan la restricción vehicular serán detenidos hasta las 00:00 horas del día 18 de agosto. Será devuelto los vehículos una vez que el conductor haya depositado la multa que corresponde en la cuenta del Órgano Electoral, que es de 550 bolivianos.

Se suspenderá el servicio de las líneas del Teleférico en La Paz; asimismo se suspenderán los servicios de transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo de todo el país.

Dichas prohibiciones estarán vigentes desde las 00:00 horas de este viernes hasta las 12:00 del próximo lunes 18 de agosto.

