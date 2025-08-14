¿Qué sanciones hay para los que circulen sin permiso el día de las elecciones?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó las sanciones y multas para los conductores que incumplan restricciones, sobre el permiso de circulación vehicular el día de las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

El plazo para solicitar los permisos feneció el pasado 14 de agosto. Ahora solo resta que la Policía Boliviana haga el control el día de los comicios, para evitar incidentes.

Según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los conductores que incumplan la restricción vehicular serán detenidos por la Policía Boliviana hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto de 2025.

Además, el vehículo será retenido y conducido a las unidades operativas de tránsito, y para que se le realice la devolución del motorizado deberá hacer un depósito por multa de 550 bolivianos, el mismo deberá ser depositado a la cuenta del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El TSE también recomendó a los conductores que no cuentan con permiso de circulación vehicular, evitar las multas y sanciones, para que los comicios se desarrollen de la mejor manera.

