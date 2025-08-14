TEMAS DE HOY:
El centro de cómputo electoral del TED de Santa Cruz está listo para el conteo oficial de votos

El vicepresidente del TED en Santa Cruz, José Callejas, señaló que todo se encuentra listo para el recuento de votos. Personal técnico, delegados de organizaciones políticas y observadores, realizarán el seguimiento.

Jhovana Cahuasa

14/08/2025 8:00

Foto: Red Uno
Santa Cruz

José Callejas, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, informó este miércoles a Red Uno, sobre el proceso de habilitación del centro de cómputo y procesamiento de actas, durante las elecciones presidenciales del próximo domingo 17 de agosto.

Según el vicepresidente del TED en Santa Cruz, se recibirá las actas a partir de las 18:00 horas, y alrededor de 300 personas trabajarán en el registro de las actas, con el fin de poder tener el recuento de votos lo antes posible.

“Vamos a trabajar por tiempo y materia, para poder tener a tiempo los resultados y poder tener el resultado final de lo que eligieron los ciudadanos. Pedimos a los jurados electorales que estén presentes, en las capacitaciones y también estén presentes este 17 de agosto, para poder trabajar en las mesas de sufragio”, manifestó Callejas.

Callejas destacó la importancia de que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en este proceso de elección de nuevas autoridades, para que de esa manera pueda fortalecerse la democracia representativa.

 

