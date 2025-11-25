David Bisbal inauguró el Tren de la Navidad en Madrid con un show sorpresa

El cantante acompañó a los primeros viajeros del Tren de la Navidad con un concierto sorpresa.
25/11/2025 16:48
El Tren Mágico de la Navidad ya está rodando por la Línea 3 de Metro y este 2025 tuvo un padrino de lujo: David Bisbal. El cantante sorprendió a los primeros pasajeros con un mini show navideño entre las estaciones de Sol y Plaza de España.
Bisbal llegó acompañado del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. En el vestíbulo ofreció un concierto especial para madrileños, turistas y fans, donde interpretó clásicos como El burrito sabanero, Los peces en el río, Todo es posible en Navidad y cerró con su icónico Ave María.
“Madrid se convirtió en mi casa rápidamente. Puedo estar orgulloso de todas las banderas que me unen: la de Almería, Andalucía y España”, dijo el artista, recordando que el Metro fue parte de sus inicios cuando llegó a la capital “a buscar su sueño”. También dedicó unas palabras a los fans latinoamericanos que, como él, eligen Madrid como punto de partida.
Este año, el Tren de la Navidad circula por la Línea 3 debido a las obras en la Línea 6. El convoy luce una decoración festiva tanto dentro como fuera, con iluminación y vinilos inspirados en cascanueces, lazos y adornos clásicos de la temporada.
