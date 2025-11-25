David Bisbal inauguró el Tren de la Navidad en Madrid con un show sorpresa

David Bisbal inauguró el Tren de la Navidad de Metro de Madrid con un concierto sorpresa

El Tren Mágico de la Navidad ya está rodando por la Línea 3 de Metro y este 2025 tuvo un padrino de lujo: David Bisbal. El cantante sorprendió a los primeros pasajeros con un mini show navideño entre las estaciones de Sol y Plaza de España.

Bisbal llegó acompañado del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. En el vestíbulo ofreció un concierto especial para madrileños, turistas y fans, donde interpretó clásicos como El burrito sabanero, Los peces en el río, Todo es posible en Navidad y cerró con su icónico Ave María.

“Madrid se convirtió en mi casa rápidamente. Puedo estar orgulloso de todas las banderas que me unen: la de Almería, Andalucía y España”, dijo el artista, recordando que el Metro fue parte de sus inicios cuando llegó a la capital “a buscar su sueño”. También dedicó unas palabras a los fans latinoamericanos que, como él, eligen Madrid como punto de partida.

Este año, el Tren de la Navidad circula por la Línea 3 debido a las obras en la Línea 6. El convoy luce una decoración festiva tanto dentro como fuera, con iluminación y vinilos inspirados en cascanueces, lazos y adornos clásicos de la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play