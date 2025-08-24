TEMAS DE HOY:
Video: ¡No la dejó ni llorar! Pastor le propone matrimonio a una viuda en pleno funeral 

El insólito hecho se suscitó en pleno funeral, mientras la mujer se encontraba desconsolada por la muerte de su esposo. El pastor sin respetar el duelo, le pidió matrimonio en frente del ataúd.

Red Uno de Bolivia

24/08/2025 17:50

Foto: Captura de video
Mundo

Un video se hizo viral en redes sociales y generó miles de comentarios, entre ellos de indignación, después de que, en pleno funeral de un hombre, el pastor de una iglesia decide pedirle matrimonio a la viuda.

El funeral que debía mantenerse en un ambiente solemne se volvió viral por un inesperado momento romántico, pero el hecho se suscitó en presencia del ataúd del fallecido.

Durante la ceremonia, el pastor sorprendió a los asistentes al arrodillarse frente a la viuda del difunto y colocarle un anillo en el dedo, pidiéndole matrimonio, mientras los cánticos religiosos seguían sonando y los presentes oraban por el descanso del fallecido.

El video tras ser publicado se viralizó de manera inmediata generando malestar entre los internautas, sin embargo, otros usuarios señalaron que fue un momento emotivo, ya que simplemente la viuda merece una nueva oportunidad para ser feliz.

Mientras otros cuestionaron la oportunidad y el respeto hacia el duelo que vivía la familia del fallecido.

 

