Video: "El material lo matará" Manicurista hace prótesis a un pajarito que no tenía pico y la condenan en redes

Un video publicado en redes sociales, se volvió viral y generó miles de comentarios, en el mismo se observa como una manicurista, muestra el proceso en la realización de la prótesis para un pajarito que no tenía pico.

El video fue masivamente comentado, pero más allá de destacar la importancia de colaborar de la manicurista, esta recibió masivas críticas.

Los internautas señalaron que en este caso intentar ayudar al animal fue una mala decisión, debido al uso de materiales químicos que utilizó para el proceso.

De acuerdo a lo que indican en las plataformas sociales en donde se viralizó esta historia, lo que hizo la manicurista podría traer consecuencias fatales para el animalito.

Eliana Reyes, es la manicurista de Veracruz, que quiso hacer una buena acción al ponerle una prótesis a un pajarito sin pico. Una de sus vecinas, le llevó al pajarito para que lo ayudara a realizarle una prótesis, aceptando ella colaborar para que estuviera mejor.

Le haremos una prótesis y veremos el resultado. Aquí lo estaba haciendo de una y otra y nada. Lo hicimos de esta manera y funcionó. Aquí vean cómo le quedó su nuevo pico. Me llena de satisfacción haber sido yo la que le realizó su nueva prótesis”, se lee en el video.

"El material es tóxico para ellos"; "Madre mía, a quién se le ocurre, eso no es bueno para él"; "El monómero es muy fuerte, lo puede matar"; "Hubieras probado con polygel, pero al menos tuviste la atención de ayudarlo", se lee entre algunos de los comentarios.

Eliana explicó que ella quería hacer una buena obra y que al ser su vecina la mujer que le confió al pajarito, ella revisaba que estuviera bien y que no tuviera problemas con la prótesis.

Mira la programación en Red Uno Play