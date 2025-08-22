TEMAS DE HOY:
¡Impactante! Niño de dos años sobrevive luego de matar a una cobra venenosa mordiéndole en la cabeza

Según las autoridades, el niño de dos años habría mordido de la cabeza a la cobra venenosa por varios minutos y terminó matándola. El pequeño quedó inconsciente, tras ser trasladado a un hospital logró sobrevivir.

Jhovana Cahuasa

22/08/2025 10:24

Foto: Redes sociales.
India

El terrible hecho se suscitó en la India, donde un niño de tan solo dos años, llamado Govind Kumar se convirtió en protagonista de una increíble historia, tras conocerse que el menor mató a una cobra venenosa.

Según las autoridades, el pequeño habría mordido de la cabeza a la cobra venenosa por varios minutos. El hecho se dio cuando la cobra ingresó a su casa y de manera accidental el niño la agarró de la cabeza y se la llevó hacía la boca.

Tras permanecer por varios minutos en su boca y ser mordida, la cobra murió. Sin embargo, también se conoció que el menor quedó completamente inconsciente después de morder al animal.

La madre del niño vio tendido a su hijo, estaba inconsciente, y halló a la cobra a su lado. De manera inmediata lo trasladó a un centro hospitalario, el menor fue atendido y afortunadamente logró sobrevivir.

 

