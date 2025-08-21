TEMAS DE HOY:
Video: ¡No acepto! Novia se niega a casarse porque no quiere que su familia viva atormentada

“No quiero que mi familia viva atormentada”, fueron las razones que dio una novia que se negó a casarse en plena ceremonia, dejando al novio y a los invitados consternados.

Red Uno de Bolivia

21/08/2025 18:52

Foto: Redes Sociales.
Mundo

Un video se hizo viral en las últimas horas, donde se observa el momento exacto en que una novia se negó a casarse en pleno altar.

En medio de la pregunta de rigor, de que, si aceptaba casarse, la mujer dijo que no, pero explicó sus razones.

Según señaló, ella no quiere que su familia viva atormentada gracias al matrimonio, ya que aseguró que desde que decidieron casarse tuvo muchas complicaciones familiares, especialmente porque la mujer tendría hijos de una relación anterior, hecho que fue cuestionado.

“Desde la fecha en que nos íbamos a casar han venido muchos problemas. No quiero condenar a mi familia a que viva atormentada de que me pueda pasar algo por estar a tu lado y mucho menos a mis hijos”, explicó la mujer a su pareja y a los presentes.

Aparentemente el video ya data de algunos años, y se desconoce exactamente el lugar donde se suscitó el hecho, pero generó en las últimas horas un gran debate en redes sociales.

Muchos internautas reprochaban el accionar de la novia de decidir no casarse en el último momento, señalando que podría haber evitado todos los gastos que representa realizar la boda, y dejar al novio rechazado.

Mientras que otros internautas señalaron que sin importar el dinero que se gastó en la boda, es importante estar tranquila con uno misma y con la familia, más allá de los comentarios, ya que es una decisión muy importante.

 

