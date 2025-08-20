TEMAS DE HOY:
Internacional

¿Cuál es la causa que provoca que algunos cerdos salvajes tengan carne azul brillante?

Un especialista en control de fauna junto a cazadores, descubrieron que algunos cerdos salvajes presentaban carne azul muy brillante. El hecho generó conmoción e hizo que investigarán las causas.

Jhovana Cahuasa

20/08/2025 17:21

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

Un impresionante hallazgo se realizó en el condado de Monterrey, en México, donde cazadores junto a un especialista de fauna, descubrieron que algunos cerdos salvajes tienen carne y grasa de color azul neón, y es muy brillante.

El hecho causó conmoción, ya que al parecer ese color en ese tipo de animales desafía a la naturaleza. Tras el hallazgo, los especialistas se centraron en estudiar las posibles causas que generaría esta extraña condición.

Según refieren se halló en los cerdos la presencia de rodenticida, que es una sustancia química diseñada para controlar o eliminar a los roedores, tal como ratas, o ratones.

Este producto es comercializado para que las personas puedan controlar a los roedores, pero los animales no pueden diferenciarlo, es por eso que aparentemente los cerdos salvajes que presentan carne azul habrían ingerido esta sustancia.

Como es una sustancia diseñada para roedores pequeños, no mataría a los cerdos que son mucho más grandes, pero el hecho que lo consuman ocasiona que estos vayan muriendo lentamente, es decir su carne se ve infectada y con el tiempo llegan a fallecer.

Actualmente existe una alerta, ya que según los especialistas este tipo de carne de color azul no se puede comer, por el alto grado de toxicidad con el veneno.

Además, en el año 2018, ya se había reportado la presencia de rodenticida anticoagulante llamado difacinona en algunos cerdos.

Ahora el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, en Estados Unidos, recomienda que si se caza estos animales se debe revisar y verificar a detalle antes de consumirlos, y los pobladores evitar esparcir este producto por todo lado y emplear nuevas formas para eliminar a los ratones.

 

