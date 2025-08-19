¡Terrible! Mujer descubre que su esposo y padre de su hija es en realidad su hermano biológico

Un desconcertante hecho se suscitó en Brasil, donde una mujer de 39 años, identificada como Adriana, decidió iniciar la búsqueda de su madre biológica, quien la había abandonado siendo apenas una bebé.

De ese modo comenzó una emotiva búsqueda familiar, llena de muchas ilusiones, sin imaginar que su caso daría un giro desconcertante e inesperado.

Para lograr su propósito la mujer se unió a un popular programa de televisión en Brasil especializado en reunir familias separadas. Dio todas las pistas que tenía sobre su madre, y tras varias investigaciones lograron finalmente hallar a la madre de Adriana.

La madre que tanto buscaba se llamaba María, y tras revelarle todos los detalles, la mujer no tuvo otra opción que confesar entre lágrimas que también había abandonado a otro hijo, llamado Leandro, que era el hermano menor de Adriana.

Fue entonces que los investigadores lograron descubrir junto a Adriana que su actual esposo, con quien lleva más de siete años de relación y tiene una hija, es en realidad su hermano biológico, Leandro.

Según locales, señalan que ni Adriana ni Leandro sabían que eran hermanos al momento de conocerse y enamorarse. Ambos crecieron por separado, sin ningún tipo de contacto familiar, y formaron una vida juntos sin sospechar el lazo que los unía por sangre.

Para ellos en un principio la noticia fue muy trágica y dolorosa, pero al ser ya esposos y haber pasado por tantas dificultades, declararon públicamente que no se separarán.

“Nos conocimos como cualquier otra pareja, nos enamoramos y formamos una familia. Solo después de tantos años descubrimos esta verdad. Nada puede cambiar lo que sentimos”, dijo Adriana, según medios brasileños.

El caso se viralizó en Brasil, generando conmoción y una ola de comentarios, por lo que se abrió un gran debate sobre el tema de separación de familia, identidad, y especialmente sobre el trabajo que cumplen los servicios sociales, y de información para niños abandonados.

