¡Insólito! Mujer se casa con su prometido que se encuentra retenido en la Franja Gaza

Este domingo un hecho insólito se suscitó en Jerusalén, donde una mujer exrehén israelí y mexicana llamada Ilana Gritzewsky, celebró una boda simbólica en la ya denominada como Plaza de los Rehenes en Tel Aviv.

La mujer contrajo nupcias de manera simbólica con su pareja, Matan Zangauker, quien aún continúa cautivo en la franja de Gaza, cabe destacar que la mujer también era rehén, pero ella fue liberada durante la tregua de noviembre de 2023.

En las imágenes virilizadas en redes sociales, se ve a una Gritzewsky emocionada, llorando y vestida de blanco, la misma estaba acompañada de su suegra, Einav Zangauker, una de las caras más conocidas en las protestas y marchas a favor de la liberación de los 50 rehenes israelíes que aún se encuentran en manos de Hamas.

“Matan, mi pequeño de pelo rizado. Si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron: nuestra inocencia y nuestro amor”, señaló Gritzewsky, según un comunicado.

Así mismo, la novia aseguró que luchará por su amor hasta que él regrese, para reconstruirse con la ayuda de Dios.

En esa misma plaza donde se efectuó la boda simbólica, también se congregaron cientos de personas secundando una jornada de huelga nacional muy limitada que pedía al Gobierno un acuerdo de tregua que garantice la liberación de los rehenes.

