Video: “Que me maten”, dijo el padre que hirió con un clavo a su niña de 11 meses

Un terrible hecho se suscitó en República Dominicana, donde un padre atacó a puñaladas a su pequeña hija de tan solo 11 meses.

Producto del hecho la pequeña quedó con lesiones que fueron suturadas, y recibe atención médica especializada.

Después de apuñalar muchas veces a su hija, el padre de la menor pidió que acaben con él y que lo maten, ya que a partir de ese momento lo único que quiere es eso.

El sujeto señaló que no consumía drogas, y que no se recuerda nada de lo que pasó. El hecho causó conmoción, debido al grado de violencia que ejerció el padre de la menor.

