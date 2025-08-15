Asaltante muere baleado tras intentar robar una casa de cambio

El vigilante en medio de su reacción mató a tiros al asaltante quien intentó ingresar a una casa de cambio. Uno de los cómplices del asaltó y el dueño de la casa de cambios resultaron heridos.
15/08/2025 18:40
Escuchar esta nota
El hecho se suscitó la tarde del miércoles, donde un presunto delincuente junto a su cómplice intentó asaltar una casa de cambios en Perú.
Según las autoridades policiales, el hecho se dio, cuando el delincuente ingresó al lugar y disparó contra el dueño del negocio, un vigilante que observó lo que sucedía reaccionó de manera inmediata y sin dudarlo disparó al delincuente a una distancia considerable, causándole la muerte.
En tanto el dueño de la casa de cambios que resultó herido fue trasladado a un centro de salud, de la misma forma el presunto cómplice del asalto.
La víctima mortal fue identificada como Danny Willian Luján Chunga de 53 años de edad. Familiares del fallecido y presunto delincuente, llegaron al lugar y generaron un altercado, ya que los vecinos señalaban estar a favor de que los delincuentes sean abatidos.
Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) cercaron la zona. Así mismo, realizaron el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia de ley.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:40
23:30
00:00
01:00
17:00
18:55
20:40
23:30
00:00
01:00