Internacional

Asaltante muere baleado tras intentar robar una casa de cambio

El vigilante en medio de su reacción mató a tiros al asaltante quien intentó ingresar a una casa de cambio. Uno de los cómplices del asaltó y el dueño de la casa de cambios resultaron heridos.

Red Uno de Bolivia

15/08/2025 18:40

Foto: Redes Sociales.
Perú

El hecho se suscitó la tarde del miércoles, donde un presunto delincuente junto a su cómplice intentó asaltar una casa de cambios en Perú.

Según las autoridades policiales, el hecho se dio, cuando el delincuente ingresó al lugar y disparó contra el dueño del negocio, un vigilante que observó lo que sucedía reaccionó de manera inmediata y sin dudarlo disparó al delincuente a una distancia considerable, causándole la muerte.

En tanto el dueño de la casa de cambios que resultó herido fue trasladado a un centro de salud, de la misma forma el presunto cómplice del asalto.

La víctima mortal fue identificada como Danny Willian Luján Chunga de 53 años de edad. Familiares del fallecido y presunto delincuente, llegaron al lugar y generaron un altercado, ya que los vecinos señalaban estar a favor de que los delincuentes sean abatidos.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) cercaron la zona. Así mismo, realizaron el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia de ley.

 

