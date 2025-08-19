Video: ¡Terrible! Pareja de youtubers se salva de morir mientras grababan en un restaurante

El terrible hecho se suscitó en Texas, Estados Unidos, donde una pareja de youtubers realizaban una transmisión en vivo, en la que mostraban cómo comían dentro de un restaurante.

Fue en ese preciso momento en que un vehículo impacta al restaurante y termina presuntamente arrollando a la pareja. Los influencers Nina Unrated y Patrick Blackwood, resultaron afectados y con múltiples lesiones.

El hecho se había suscitado el pasado 17 de agosto, el video fue compartido en redes sociales y se viralizó de manera inmediata, en el mismo se observa el impacto que produjo el accidente cuando se estrelló contra la pared de vidrio.

Ambos tiktokers, resultaron lesionados y Nina, compartió en sus cuentas personales que se está recuperando de los golpes y sin dar muchos detalles, informó que la camioneta sí impactó directamente contra ellos, aunque en el video no se muestra precisamente ese hecho.

Por el momento, no se conoce cuál es la situación legal del conductor y tampoco se lo tiene identificado.

"Estoy profundamente agradecida de estar viva después de que una camioneta se estrellara contra la pared de cristal de Cuvee Culinary Creations en Houston, Texas, destrozándolo todo mientras Patrick Blackwood y yo grabamos un programa gastronómico. Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean esta podría haber sido nuestra última comida", manifestó la influencer en sus redes sociales.

