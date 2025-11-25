Disfraz, fraude y un macabro secreto: Arrestan a hombre por cobrar la pensión de su madre muerta en Italia

Autoridades italianas desvelaron un caso de fraude y ocultamiento que conmocionó a la provincia de Mantua. Un hombre de 56 años fue detenido tras ser descubierto haciéndose pasar por su madre fallecida para seguir cobrando ilegalmente su pensión, un engaño que se extendió por meses y que implicó la macabra conservación del cadáver.

El disfraz que reveló el engaño

El caso salió a la luz cuando el sospechoso acudió al ayuntamiento de Borgo Virgilio para renovar la tarjeta de identidad caducada de su madre, Graziella. Para suplantarla, el hombre llegó disfrazado minuciosamente: vestía ropa y accesorios femeninos, se había cortado el cabello para imitar el estilo de la mujer de 85 años, y usaba maquillaje, incluyendo lápiz labial y una base para simular un rostro envejecido, informa El Heraldo.

Sin embargo, el intento de suplantación no fue exitoso. El personal municipal notó detalles extraños: el cuello de la supuesta adulta mayor era inusualmente grueso, las manos no mostraban el desgaste propio de una persona de 85 años y, a pesar de intentar modular la voz, esta se tornaba repetidamente grave y masculina. Ante las sospechas, los empleados alertaron a la policía, que abrió una investigación por posible fraude de identidad.

El cuerpo oculto y momificado

Tras confirmar su identidad mediante una comparación fotográfica, los Carabinieri (policía militar italiana) interceptaron al hombre en el ayuntamiento y lo interrogaron. Al verse expuesto, el sujeto admitió el fallecimiento de su madre y permitió el registro de su vivienda.

Fue entonces cuando las autoridades hicieron el macabro hallazgo: el cuerpo de la mujer fue encontrado en la zona del lavadero, en un avanzado estado de momificación. Según la policía militar, el cadáver había sido cuidadosamente envuelto en sábanas y guardado dentro de una bolsa de manera que no generara olores fuertes, lo que le permitió pasar desapercibido durante meses, detalla el citado medio.

La fiscalía ha reconstruido que el hombre dejó de reportar el deceso de su madre desde el día en que murió. Desde entonces, continuó cobrando la pensión mensual, acumulando más de 50 mil euros en recursos indebidos del sistema de seguridad social italiano, destinados exclusivamente a personas vivas. Aunque la autopsia determinará la causa exacta de la muerte (se presume que fue por causas naturales), el hijo enfrenta graves cargos por: ocultamiento ilegal de un cadáver, fraude, falsificación y apropiación indebida de recursos estatales.

El alcalde de la localidad, Francesco Aporti, calificó el suceso como una "historia extremadamente triste y desconcertante", destacando el grado de aislamiento social que refleja el caso. El hombre permanece detenido mientras las autoridades completan la autopsia y revisan sus registros financieros.

