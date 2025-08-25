¡Consternador! Una joven murió tras someterse a una tomografía computarizada

Un terrible hecho se suscitó en Brasil, donde una joven de 22 años, identificada como Leticia Paul, murió tras someterse a una tomografía computarizada con contraste.

Según las autoridades, la joven falleció el pasado 20 de agosto, en la ciudad de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, habría sufrido una grave reacción alérgica durante una tomografía computarizada con contraste, que le produjo un shock anafiláctico.

Los familiares de la joven señalaron que especialistas les comentaron que el shock anafiláctico fue provocado por una sustancia utilizada en el procedimiento.

La mujer se realizó la tomografía como parte de un chequeo médico rutinario, tenía antecedentes de cálculos renales. Luego del procedimiento, fue intubada debido a la reacción adversa, pero no logró recuperarse y murió en menos de 24 horas después.

Leticia Paul era licenciada en Derecho y cursaba estudios de posgrado en Derecho y Negocios Inmobiliarios. Familiares y amigos expresaron el dolor por la irreparable pérdida, mientras que el hospital donde se realizó el estudio expresó sus condolencias y defendió el procedimiento.

"Aprovechamos esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la ética, la transparencia y la seguridad sanitaria, destacando que todos los procedimientos se realizan de acuerdo con los protocolos clínicos recomendados", se lee en el comunicado del hospital.

Por su parte el médico Murilo Eugênio Oliveira, especialista en radiología y diagnóstico por imágenes, aseguró que el uso de contraste en este tipo de exámenes es seguro y está respaldado por numerosos estudios científicos. No obstante, reconoció que, aunque poco frecuentes, pueden producirse reacciones adversas graves como la que sufrió Leticia Paul.

