“Mi orgullo fue más fuerte”, se lee en la carta que escribió un hombre acusado de matar a su expareja

El terrible asesinato de una mujer en manos de su expareja causó consternación en Argentina, el sujeto agresor fue identificado como Joaquín Pérez, el mismo fue detenido en Corrientes, mientras escapaba en un micro que iba rumbo a Misiones.

En las últimas horas dio a conocer una carta, donde el feminicida revela el por qué decidió quitar la vida a su expareja, una joven de 24 años identificada como Érica Almirón Romero, dicha carta había sido escrita por el feminicida antes de pretender darse a la fuga.

El brutal asesinato se suscitó el domingo por la noche, al interior del departamento de la víctima ubicado en la localidad Resistencia, Chaco. Tras conocer del caso, la Policía activó las alertas de búsqueda del presunto agresor, ya que la familia de la víctima y sus allegados, habían dado referencia del mismo.

En la carta dirigida a sus padres, hermanas, sobrinos y cuñados, el feminicida reconoció que agredió a su ex pareja, producto de una terrible venganza, y dijo que se siente muy mal por lo sucedido por lo que decidió huir.

“Les escribo esta carta para que sepan que me voy de Resistencia, he cometido lo más humillante: he ido a buscar venganza con Érica. Creo que ella está viva, pero sé que me va a denunciar y no quiero sufrir y por eso me voy”, se lee en un fragmento de la misiva.

En la carta manuscrita el feminicida señaló que no quería matar a su expareja, pero dijo que su orgullo y celos eran más fuertes que él.

“No lo quería hacer, pero mi orgullo y celos fueron fuertes y me arrepiento. Perdón por no estar en el cumpleaños de mamá, ni en el Día de la Madre; me pierdo el 15 de M. y fiestas por venir. Los deshonré con mis actitudes; fracasé como hijo y como hermano y como tío; me duele en el alma esto y lloro al escribir esto. Lo siento”, agrega la carta.

La mujer fallecida ya tenía otra pareja, hecho que consterno al feminicida quien en un ataque de ira y celos decidió quitarle vida, planificó el hecho, le hizo ingerir productos de limpieza y la asfixió, según datos preliminares de la Policía.

Mira la programación en Red Uno Play