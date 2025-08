Nueva York en emergencia: trenes detenidos y calles bajo el agua

La metrópolis de Nueva York se encuentra en estado de emergencia después de que lluvias torrenciales, descritas por testigos como un "diluvio sin precedentes", inundaran la icónica Grand Central Terminal, afectando gravemente el servicio del tren Metro-North durante la hora pico de la tarde. El alcalde Eric Adams emitió una declaración de emergencia, instando a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y evitar los viajes.

"He emitido un estado de emergencia", declaró el alcalde Adams. "La advertencia de viaje y la vigilancia de inundaciones están en vigor hasta las 8 de la mañana. Quédense donde están si pueden. No conduzcan. Las carreteras están inundadas y los equipos están respondiendo. Si viven en un apartamento en el sótano y aún no se han trasladado a un terreno más alto, háganlo ahora", indicó, según publica Fox News.

Videos compartidos en las redes sociales muestran impactantes imágenes de las inundaciones, con torrentes de agua cayendo en cascada sobre un tren de Metro-North en Grand Central. Un portavoz de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) afirmó: "Nunca hemos visto un diluvio como este".

