Un terrible hecho se suscitó este domingo en el Barrio San Lorenzo, en Posadas, Argentina, donde un hombre mató a machetazos a sus hijos, hirió a su pareja embarazada y a su cuñado, para posteriormente atentar contra su propia vida.

Preocupados por lo que ocurría en la casa, familiares intentaban comunicarse al no tener éxito, hicieron un llamado a la Policía, quienes llegaron al inmueble y se chocaron con la espantosa escena.

La Policía logró identificar al responsable del crimen, el mismo responde al nombre de José Ricardo Ferreyra de 48 años de edad, se encontraba sin vida en el lugar.

A pocos metros del cuerpo de Ferreyra, estaba el cuerpo de su hija de 13 años y el de su hijo, un chico de 21 años con discapacidad motriz; ambos con heridas profundas en la zona del cuello.

En otra habitación, la Policía encontró a la esposa de Ferreyra con golpes y cortes; mientras que un hermano de la mujer, estaba postrado, y con heridas cortantes y con signos vitales muy débiles.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a un nosocomio, según los efectivos policiales, el varón apenas movía sus labios. Ahora las autoridades investigan el hecho, testimonios de familiares señalan que el sujeto no era violento, y no tenía denuncias previas al macabro crimen.

Mira la programación en Red Uno Play