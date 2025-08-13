“Me arrastraron colgada del auto”: el dramático relato de una mujer tras sufrir un violento robo

El terrible hecho de robo agravado se suscitó en Neuquén, Argentina, donde una mujer se vio muy afectada, al verse acorralada por dos delincuentes, la mujer fue víctima del atraco junto a su pareja.

Los sujetos fuertemente armados encañonaron a la víctima en plena calle, pese a la denuncia, por el momento no se dio con el paradero de los delincuentes.

Los delincuentes sorprendieron a la pareja para robarles un auto, cuando lograban su propósito la mujer quedó colgada del vehículo, y fue arrastrada por dos cuadras.

“Mi pareja puso balizas, yo abrí la puerta, bajé los dos pies y comencé a cambiar la yerba. En eso levanté la mirada y vi a un chico apuntándome con un arma de fuego que me decía ‘bajé del auto’. Iba con una muleta, supuse que la debe usar para confundir”, relató Claudia.

En ese momento, miró a su novio y se dio cuenta que el otro ladrón lo apuntaba con un cuchillo, ambos estaban acorralados, en medio de los forcejeos un de los delincuentes hizo un corte en el pecho al varón, mientras que Claudia evitaba que roben su vehículo.

“Yo me colgué de la puerta para evitar el robo, me arrastraron dos cuadras y me caí. A mi novio le hicieron un corte en el pecho y a mí me apuntaron varias veces con el arma. Nunca me disparó, no me di cuenta si era de verdad. Pero no tuve miedo. Yo solo pensaba en el auto”, expresó Claudia.

Dentro del auto quedaron sus carteras, celulares, tarjetas y toda la documentación personal. Los delincuentes usaron sus tarjetas de crédito e intentaron transferir dinero, pero no lograron su propósito, sin embargo, se llevaron su vehículo.

El caso se encuentra en investigación.

