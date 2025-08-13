TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Tres personas asesinadas Triple Crimen

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Me arrastraron colgada del auto”: el dramático relato de una mujer tras sufrir un violento robo

Los delincuentes sorprendieron a la pareja para robarles un auto, cuando lograban su propósito la mujer quedó colgada del vehículo, y fue arrastrada por dos cuadras, quedando muy afectada.

Red Uno de Bolivia

13/08/2025 10:05

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

El terrible hecho de robo agravado se suscitó en Neuquén, Argentina, donde una mujer se vio muy afectada, al verse acorralada por dos delincuentes, la mujer fue víctima del atraco junto a su pareja.

Los sujetos fuertemente armados encañonaron a la víctima en plena calle, pese a la denuncia, por el momento no se dio con el paradero de los delincuentes.

Los delincuentes sorprendieron a la pareja para robarles un auto, cuando lograban su propósito la mujer quedó colgada del vehículo, y fue arrastrada por dos cuadras.

“Mi pareja puso balizas, yo abrí la puerta, bajé los dos pies y comencé a cambiar la yerba. En eso levanté la mirada y vi a un chico apuntándome con un arma de fuego que me decía ‘bajé del auto’. Iba con una muleta, supuse que la debe usar para confundir”, relató Claudia.

En ese momento, miró a su novio y se dio cuenta que el otro ladrón lo apuntaba con un cuchillo, ambos estaban acorralados, en medio de los forcejeos un de los delincuentes hizo un corte en el pecho al varón, mientras que Claudia evitaba que roben su vehículo.

“Yo me colgué de la puerta para evitar el robo, me arrastraron dos cuadras y me caí. A mi novio le hicieron un corte en el pecho y a mí me apuntaron varias veces con el arma. Nunca me disparó, no me di cuenta si era de verdad. Pero no tuve miedo. Yo solo pensaba en el auto”, expresó Claudia.

Dentro del auto quedaron sus carteras, celulares, tarjetas y toda la documentación personal. Los delincuentes usaron sus tarjetas de crédito e intentaron transferir dinero, pero no lograron su propósito, sin embargo, se llevaron su vehículo.

El caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD