Pedro Castillo en juicio: "Invoco a Petro y a los presidentes de Chile, Bolivia y Brasil, de una vez vamos a la guerra"

Este martes se llevó a cabo la sesión 52 del juicio contra el expresidente de Perú Pedro Castillo, acusado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Durante su intervención, Castillo sorprendió al invocar a los presidentes de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil a reunirse en una “guerra” para combatir la corrupción y la delincuencia.

“Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción”, expresó desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva.

El exmandatario insistió en su inocencia, afirmando que en el proceso en su contra no se han presentado pruebas que lo vinculen con los delitos imputados.

“Hasta el momento no se me encuentra el delito que se me imputa; simplemente decirles que soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas”, dijo.

Castillo también calificó de “falsos patriotas” a sus detractores y los acusó de haber vendido armas a las Farc de Colombia.

Pese a que la jueza Norma Carbajal le solicitó concluir su alocución, Castillo continuó hablando. El exmandatario enfrenta denuncias por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

