El hecho se suscitó en México, donde un hombre pateó a un perro que estaba en puertas de una tienda, según se observa en las imágenes el can no habría tenido la intención de morderlo, pero el hombre que iba acompañado de un niño lo agredió.

De manera inmediata la dueña del perro tras escuchar sus aullidos y ver lo que ocurrió procedió a golpear en la cabeza al sujeto con un balde, mientras que el can asustado terminó escapando al interior del inmueble.

Posteriormente se desata un enfrentamiento verbal entre ambas personas, la mujer que defiende al can y el sujeto que reprocha haber sido agredido.

El video fue captado por cámaras de seguridad de la tienda, y tras ser compartida en redes sociales llegó a viralizarse de inmediato, generando miles de comentarios.

Algunos de los internautas justificaron el accionar de la dueña del perro, ya que dijeron que ella simplemente reaccionó al ver cómo su perro era agredido.

Sin embargo, otros señalan que posiblemente el hombre pensó que el can lo atacaría por lo que se adelantó en darle la patada. Las opiniones se vieron divididas, ya que aseguran que el can debería permanecer dentro de la casa y no en puertas de una tienda.

