¡Terrible! Mujer arrojó agua hirviendo a su pareja, luego de que él regresara ebrio tras jugar al fútbol

El terrible hecho se suscitó este fin de semana en una casa del barrio Lomas de Zamora de la ciudad de Beltrán, Santiago del Estero en Argentina, donde una mujer atacó físicamente a su novio, echándole agua hirviendo cuando este dormía.

Según las investigaciones, la mujer habría procedido a agredir a su pareja luego de que se desatara horas antes una discusión de pareja, debido a que el varón llegó a casa en estado de ebriedad, después de asistir a jugar un partido de fútbol con sus amigos.

El varón convive con la agresora, y tras ir a jugar fútbol dentro de un campeonato decidió compartir bebidas alcohólicas con sus amigos, nunca imaginó que ese hecho le ocasiona la terrible agresión, por parte de su pareja.

La mujer esperó con calma que el sujeto duerma, para posteriormente echarle el agua hirviendo en todo su cuerpo. La víctima tiene varias lesiones de quemaduras y recibe atención médica especializada.

Según relató la víctima, realizaron la denuncia respectiva, horas después capturaron a la mujer, pero fue liberada ya que argumentó que requiere un tratamiento psicológico, además le impusieron una orden de alejamiento.

El varón presenta quemaduras en brazos, pecho, abdomen, hombro, cuello y pierna izquierda.

