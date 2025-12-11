La huida de María Corina Machado hacia Oslo no fue un simple viaje internacional, sino una operación clandestina de alto riesgo que incluyó una peluca, un disfraz, escalas secretas y una precaria lancha pesquera. La líder opositora debía llegar a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero los imprevistos del trayecto hicieron que su hija, Ana Corina Sosa Machado, terminara recibiendo el galardón en su nombre.

El operativo arrancó bajo un silencio absoluto. Funcionarios estadounidenses confirmaron que cada movimiento se planificó con extremo cuidado para evitar filtraciones que pusieran en riesgo la vida de la dirigente, quien llevaba un año escondida en un suburbio de Caracas. Desde enero no aparecía en público, lo que alimentó las incógnitas sobre su paradero.

El escape: peluca, disfraz y 10 retenes militares

Según reveló The Wall Street Journal, Machado inició su ruta el lunes por la tarde, protegida por una peluca, un disfraz y dos personas clave que la acompañaron en el escape. El objetivo: llegar a un pueblo costero donde la esperaba una pequeña lancha.

La travesía terrestre tomó 10 horas, durante las cuales cruzaron 10 puestos de control militar, esquivando vigilancia y riesgo de captura. Recién a medianoche pisaron la costa.

Ahí empezó la parte más peligrosa: un cruce marítimo hacia Curazao, a 65 kilómetros de Venezuela, en una lancha de pesca de madera, enfrentando mar picado y fuertes vientos.

“Coordinamos que ella saliera por una zona específica para que no volaran la embarcación”, relató una fuente cercana a la operación.

Mientras avanzaban, dos aviones F18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el Golfo de Venezuela, trazando círculos durante unos 40 minutos, muy cerca de la ruta marítima de la opositora.

El salto internacional hasta Oslo

Ya en Curazao, Machado abordó un avión privado Legacy 600 operado por JetVip Business Aviation. La aeronave había partido desde Miami y la recogió en Willemstad.

El vuelo despegó el miércoles a las 6:42, rumbo a Bangor, Maine, donde realizó una escala técnica de casi cinco horas.

La última etapa fue un vuelo de más de seis horas hasta Oslo Gardermoen, completando casi 9.000 kilómetros de recorrido. Machado tocó suelo noruego la madrugada del jueves.

El reencuentro y la emoción en Oslo

En la capital noruega, la esperaban familiares, aliados políticos y decenas de venezolanos que pasaron horas aguardando noticias. El ambiente fue una mezcla de alivio, triunfo y desahogo colectivo.

En una llamada telefónica al presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, la opositora agradeció a quienes arriesgaron su seguridad para lograr su llegada:

“En persona les contaré lo que tuvimos que pasar. Mucha gente arriesgó su vida. Este reconocimiento es para el pueblo venezolano”.

Aunque no llegó a tiempo para la ceremonia, su hija recibió el premio y leyó un mensaje en el que Machado situó la lucha de su país como una travesía histórica por la libertad.

El mensaje político y el contexto internacional

Durante el acto, Frydnes denunció la represión en Venezuela y la influencia de regímenes aliados como Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, acusados de fortalecer la maquinaria de control del gobierno de Nicolás Maduro.

El Comité del Nobel enumeró violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas tortura y detención de más de 200 menores tras las elecciones de 2024. También llamó directamente a Maduro a aceptar los resultados electorales y facilitar una transición democrática, en un mensaje respaldado por líderes internacionales y los reyes de Noruega.

Una travesía que ya es símbolo

La fuga de María Corina Machado se convirtió en una metáfora de la resistencia venezolana: un viaje lleno de obstáculos, aliados inesperados y riesgos extremos, que terminó por convertirse en uno de los episodios políticos más comentados del año.

Mira la programación en Red Uno Play