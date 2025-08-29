¡Bolivia en cuartos de final del Mundial de Desayunos! Salteñas vs medialunas argentinas

Bolivia llegó a cuartos de final en el Mundial de Desayunos y se enfrenta a Argentina. Recordemos que en octavos de final Bolivia se presentó junto a la salteña boliviana, a Estados Unidos, y el país norteamericano fue representado por sus panqueques.

De manera masiva Bolivia recibió el apoyo contundente no solo de la población boliviana, sino de países vecinos, quienes lograron que se llegue a cuartos de final.

Esta vez el popular streamer español Ibai Llanos, organizador del Mundial de Desayunos incorporó a la presentación de la salteña boliviana, también el tradicional api con pastel.

En contraposición Argentina, está representado por sus medialunas con dulce de leche y facturas argentinas, acompañadas de mate y café.

“Según lo que probaste, según lo que sabes, según tu criterio qué desayuno debe avanzar a finales”, dijo Llanos.

Todos pueden apoyar a Bolivia en el Mundial de Desayunos, ingresando a los siguientes enlaces:

https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7544060488330661142https://www.instagram.com/reel/DN8oSMUDFGV/?utm_source=ig_web_copy_link

https://youtube.com/shorts/vCjfS2mnQ1w?si=uVKlQtlg9XhttZxE

Mira la programación en Red Uno Play