Bolivia participa en el Mundial de Desayunos, un evento organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, donde se enfrentará a Estados Unidos en la primera ronda con las salteñas como su representante culinario.

Las salteñas, un alimento tipo empañada que se caracteriza por tener relleno de carne o pollo, competirá contra el desayuno americano, que son los panqueques estadounidenses, que es un desayuno que se caracteriza por venir acompañado con mantequilla, mermelada, fresas, chocolate, entre otros.

Desde sus redes sociales el streamer pidió hacer la votación para elegir cuál de los dos desayunos es el favorito, miles de usuarios se manifiestan a favor de Bolivia.

@aaronmarroquin3674: “Ni había visto los desayunos e inmediatamente voté por el desayuno boliviano.... Mil veces mejor (apoyo desde Guatemala)”, se lee entre algunos comentarios.

@soy_julxx_yt: “Que buen desayuno tienen mis hermanos bolivianos desde Perú”

Señalo@ManuMeji5: “Bolivia sin duda, saludos a los hermanos bolivianos desde Venezuela”.

