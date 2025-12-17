TEMAS DE HOY:
Gobierno garantiza vacunas contra la influenza y fija para enero de 2026 la llegada de un nuevo lote

Se activó el proceso administrativo para la compra de un nuevo lote de vacunas, con el apoyo del Ministerio de Economía y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Yandy Yennifer Fernández Mamani

17/12/2025 18:10

Hay vacunas y llegará un nuevo lote en enero: Ministerio de Salud llama a la calma. FOTO: Ministerio de Salud Bolivia

Tras la declaratoria de alerta epidemiológica nacional por el aumento de casos de influenza H3N2, el Ministerio de Salud aseguró que el país no atraviesa una situación de emergencia sanitaria y que la medida fue asumida de manera preventiva para reforzar la atención médica.

La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, informó que actualmente existe disponibilidad de vacunas contra la influenza en los centros de salud de todo el país, por lo que la población puede acudir a recibir la inmunización correspondiente.

La autoridad también señaló que ya se activó el proceso administrativo para la compra de un nuevo lote de vacunas, con el apoyo del Ministerio de Economía y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De acuerdo con lo previsto, estas dosis llegarían al país alrededor del 15 de enero de 2026.

La alerta epidemiológica permitirá acelerar los procesos de adquisición y distribución de medicamentos, insumos y reactivos, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y evitar una posible saturación ante el incremento de casos.


 

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

