TEMAS DE HOY:
Robo en viviendas Chonchocoro Luis Arce

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Alerta por influenza H3N2: Estos son los grupos que corren mayor peligro si no se vacunan

Tras la declaratoria de Alerta Epidemiológica por el aumento de casos de Influenza H3N2, las autoridades de salud han identificado a la población que debe extremar cuidados de inmediato. Conoce si estás en la lista de prioridad.

Red Uno de Bolivia

17/12/2025 18:36

Alerta por influenza H3N2: Estos son los grupos que corren mayor peligro si no se vacunan. Imagen de Katja Fuhlert en Pixabay
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha encendido las alarmas. Aunque la H3N2 es una cepa conocida, su comportamiento actual está afectando agresivamente a sistemas inmunológicos específicos.

Los grupos de alto riesgo identificados son:

Niños menores de 5 años: Especialmente aquellos menores de 2 años, cuyo sistema inmune aún está madurando.

Adultos mayores de 60 años: El grupo con mayor índice de complicaciones respiratorias y neumonía.

Mujeres embarazadas: En cualquier etapa de gestación, debido a los cambios en su sistema inmunológico, corazón y pulmones.

Personas con enfermedades de base: Diabéticos, hipertensos, personas con obesidad, asma o problemas cardíacos.

Personal de salud: Por su alta exposición a la carga viral.

La vacuna es la herramienta más efectiva para evitar que estos grupos lleguen a terapia intensiva.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD