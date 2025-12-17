Alerta por influenza H3N2: Estos son los grupos que corren mayor peligro si no se vacunan

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha encendido las alarmas. Aunque la H3N2 es una cepa conocida, su comportamiento actual está afectando agresivamente a sistemas inmunológicos específicos.

Los grupos de alto riesgo identificados son:

Niños menores de 5 años: Especialmente aquellos menores de 2 años, cuyo sistema inmune aún está madurando.

Adultos mayores de 60 años: El grupo con mayor índice de complicaciones respiratorias y neumonía.

Mujeres embarazadas: En cualquier etapa de gestación, debido a los cambios en su sistema inmunológico, corazón y pulmones.

Personas con enfermedades de base: Diabéticos, hipertensos, personas con obesidad, asma o problemas cardíacos.

Personal de salud: Por su alta exposición a la carga viral.

La vacuna es la herramienta más efectiva para evitar que estos grupos lleguen a terapia intensiva.

Mira la programación en Red Uno Play