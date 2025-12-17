TEMAS DE HOY:
Nem da Gerusa Fugan reos de Chonchocoro Triple crimen en Abapó

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Riadas arrasan Nueva Surutú y dejan a familias aisladas en El Torno

Los comunarios piden ayuda urgente a la población y a las autoridades, debido a que las dificultades persisten con el paso de los días.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

17/12/2025 15:32

Solo cinco familias se salvaron: Riada arrasó la comunidad Nueva Surutú. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Las consecuencias de las intensas lluvias registradas el pasado sábado 13 de diciembre continúan afectando a comunidades del municipio de El Torno, en Santa Cruz. En la comunidad Nueva Surutú, de las aproximadamente 40 familias que habitaban la zona, solo cinco lograron salvarse de la fuerza de la riada, mientras que el resto perdió prácticamente todo.

Los comunarios piden ayuda urgente a la población y a las autoridades, debido a que las dificultades persisten con el paso de los días. Margarita Morales, comunaria de Nueva Surutú, señaló que no existe comunicación con las familias que permanecen en el lugar, ya que los cables fueron arrastrados por el agua. 

Según explicó, de las 40 familias que vivían en la comunidad, 20 se quedaron en Nueva Surutú tras la crecida del río. Sin embargo, solo cinco viviendas resultaron con daños menores, mientras que las otras 35 fueron completamente destruidas por la corriente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD