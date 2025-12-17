Las consecuencias de las intensas lluvias registradas el pasado sábado 13 de diciembre continúan afectando a comunidades del municipio de El Torno, en Santa Cruz. En la comunidad Nueva Surutú, de las aproximadamente 40 familias que habitaban la zona, solo cinco lograron salvarse de la fuerza de la riada, mientras que el resto perdió prácticamente todo.

Los comunarios piden ayuda urgente a la población y a las autoridades, debido a que las dificultades persisten con el paso de los días. Margarita Morales, comunaria de Nueva Surutú, señaló que no existe comunicación con las familias que permanecen en el lugar, ya que los cables fueron arrastrados por el agua.

Según explicó, de las 40 familias que vivían en la comunidad, 20 se quedaron en Nueva Surutú tras la crecida del río. Sin embargo, solo cinco viviendas resultaron con daños menores, mientras que las otras 35 fueron completamente destruidas por la corriente.

